Махачкала, , 12:10 — REGNUM Предновогодняя сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Махачкале 26−27 декабря. Свою продукцию на ней представят товаропроизводители из районов республики, сообщили 24 декабря в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

Ярмарка расположится на улице Пушкина. Торговая площадка будет доступна для всех желающих с раннего утра и до вечера. По данным ведомства, фермерские продукты можно будет приобрести без посредников и по ценам на 10−15% ниже рыночных.

Ранее в министерстве сообщали, что в Дагестане наблюдается рост цен на ряд социально значимых продуктов. Проведение продовольственных ярмарок, как ожидается, позволит населению приобрести товары местных производителей по доступным ценам.

Читайте также: Супермаркеты Дагестана пообещали заморозить цены на значимые товары