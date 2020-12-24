Магас, , 12:09 — REGNUM В Ингушетии создано 912 коек в госпиталях, которые развернуты для лечения пациентов с коронавирусом. Из них на 24 декабря занята 541 койка, что составляет около 60%, сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

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По данным пресс-службы главы и правительства республики, госпитали развернуты на базе пяти медицинских организаций. Все они обеспечены в полной мере необходимым запасом медикаментов и средств защиты.

Помимо этого, в целях своевременного выявления новых носителей инфекции в регионе создан 31 амбулаторный ковид-центр, который представляет собой пункт, где граждане могут обследоваться на коронавирус.

По данным оперштаба на 24 декабря, в Ингушетии за прошедшие сутки выявлено 92 заразившихся коронавирусом. Общее число носителей инфекции за все время пандемии достигло 11 516 человек.