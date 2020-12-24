Салехард, , 12:07 — REGNUM В Новом Уренгое (ЯНАО) жители жалуются на холод в квартирах. Об этом сообщил в социальных сетах глава города Андрей Воронов.

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«Морозы крепко придавили. Люди жалуются на холод в квартирах. Писали жители домов по улице Тундровой (6,8,10) и других», — пишет градоначальник.

Андрей Воронов сообщил, что утром 24 декабря в горадминистрации Нового Уренгоя он и представители ресурсоснабжающих и управляющих компаний рассматривали жалобы горожан.

«Из принятых мер: увеличим температуру теплоносителя; отработаем регулировку теплоузлов; усилим состав аварийно-восстановительных бригад, обслуживающего персонала объектов ЖКХ и энергетики; будем проводить ежедневные планёрки по «обратной связи», — уверяет Андрей Воронов.

Все руководители ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний на новогодние праздники остаются в городе, чтобы обеспечить бесперебойную работу аварийных бригад и экстренных служб.

Как выяснилось, в ряде квартирах промёрзли стены и оконные блоки.

«На будущий год утеплим фасад нескольких домов (пр. Ленинградский, 17 и мкр. Тундровый, дома 6,8,10). В домах на гарантийном обслуживании, работы выполнит застройщик», — отметил глава Нового Уренгоя.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Ямал пришли морозы с ночными температурами до — 50, днем до — 48.

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