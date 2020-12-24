Симферополь, , 12:07 — REGNUM Мобильные госпитали Министерства обороны РФ в Ялте и Симферополе будут развёрнуты до конца дня 24 декабря. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

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«Оба военных госпиталя прибыли. В Ялте разворачивать начинают на территории военного санатория «Крым» в Партените, в Симферополе на территории новой больницы Семашко», — сообщил Аксёнов.

Он сообщил, что до конца дня госпитали будут развёрнуты, а с 25 декабря уже начнут принимать пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, поручение развернуть мобильные госпитали Минобороны в Крыму поручил президент РФ Владимир Путин, об этом он сам сообщил 23 декабря на заседании Госсовета. Решение принято по просьбе главы Крыма и в связи с ростом заболеваемости COVID-19 в регионе. Минобороны сообщило, что в Крым направлено 100 военных специалистов и около 100 тонн материальных средств.

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