Санкт-Петербург, , 12:12 — REGNUM Комитет по здравоохранению Ленинградской области запросил у регионального бюджета почти 350 млн рублей на выплаты медикам, дооснащение стационаров и закупку СИЗ. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 декабря на заседании правительства региона сообщил председатель комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин.

Медработник Дарья Драй © ИА REGNUM

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По словам чиновника, комздрав Ленобласти просит 345,5 млн рублей. Из этой суммы 95 млн рублей нужны на выплаты компенсаций медикам за неиспользованные в период пандемии отпуска. 76,5 млн рублей — на дополнительное лекарственное обеспечение региональных стационаров.

Еще 24 млн рублей необходимы на приобретение тестов на антитела для приемных отделений больниц. Они проводятся для экспресс-диагностики нековидных пациентов, поступивших на лечение в стационары. 31 млн рублей запрошено на подготовку дополнительных коек к тем 76 млн рублей, которые были выделены на это неделей ранее. Еще 7 млн рублей нужны на дооснащение оборудованием 23 центров вакцинации от COVID-19.

«И 112 млн рублей на закупку средств индивидуальной защиты. Эти 112 млн рублей — создание двухмесячного резерва в Центре медицины и катастроф, это не все наши средства индивидуальной защиты <…> это дополнительный двухмесячный резерв на случай каких-то форс-мажорных ситуаций», — объяснил Вылегжанин.

Напомним, власти Ленинградской области на 62 млн рублей закупили лекарства для лечения COVID-пациентов.

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