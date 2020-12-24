Краснодар, , 11:59 — REGNUM В Краснодарском крае за последние сутки подтвердилось 185 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили 24 декабря в региональном оперативном штабе. Сутками ранее. 23 декабря, сообщалось о 188 новых носителях коронавируса.

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«Больше всего случаев заболевания зафиксировано в Краснодаре — 61. В Новороссийске коронавирус подтвердился у 15 человек, в Сочи — у 12, в Темрюкском районе — у 11. В Белореченском районе 10 новых пациентов, в Абинском, Выселковском и Северском — по девять, в Курганинском — восемь. В Горячем Ключе и Ейском районе по шесть заболевших, в Туапсинском районе — пять», — уточнили в оперативном штабе

Всего с марта 2020 года в Краснодарском крае подтвердили 26 409 случаев заражения коронавирусом, 17 811 из общего числа пациентов выздоровели, скончались от осложнений на фоне коронавируса 836 человек.

На 24 декабря в стационарах региона в тяжёлом состоянии находятся 133 человек — 128 на ИВЛ, пятеро на ЭКМО.