Барнаул, , 11:59 — REGNUM Губернаторы двух Алтаев — Виктор Томенко и Олег Хорохордин в рамках проекта «Национальный рейтинг» за 2020 год получили весьма низкие оценки своей деятельности. Это и следует из результатов исследования, опубликованного сегодня, 24 декабря.

В национальном рейтинге губернаторов за 2020 глава Алтайского края Виктор Томенко стал третьем с конца в своей, второй группе рейтинга, заняв 58-е место.

«Виктор Томенко, на мой взгляд, достаточно адекватно действовал весной: вдумчивая гибкая политика была всё-таки лучше, чем паника и жёсткие ограничения. Однако летом и осенью, очевидно, стоило сделать гораздо больше, чтобы подготовиться ко второй волне эпидемии, которая ударила по жителям региона с очень тяжёлыми последствиями. Наша «оптимизированная» система здравоохранения во многих местах просто не справлялась и испытала коллапс», — пояснил заведующий кафедрой всеобщей истории и международных отношений Алтайского государственного университета, директор Алтайской школы политических исследований Юрий Чернышов.

По его словам, многие ожидали «прорыва» с приходом Томенко, развития диалога с обществом, новых инвестиций, выхода из бедности. Однако диалог с обществом, как показала, например, история с назначением бизнес-омбудсмена, носит во многом формальный характер.

Губернатор соседней Республики Алтай Олег Хорохордин получил еще более слабую оценку влиятельности — 81 место из 85 возможных (третья группа). Судя по публикации, ни один из экспертов о нём не высказался публично.

Напомним, результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. Заочные экспертные опросы проводились с использованием некоторых положений методики Уильяма Гордона («Синектики»).