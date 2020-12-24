Москва, , 11:59 — REGNUM Самый главный критерий для жителей России при выборе работы — полное и своевременное выполнение компанией обязательства перед сотрудниками. Значимость этого критерии выросла с 4,66 в 2019-м до 4,76 балла в 2020-м, приводит данные ВЦИОМ.

В поисках работы Анна Рыжкова © ИА Красная Весна

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Также для работающих граждан важна хорошая зарплата (4,62 балла) и соблюдение правил и норм безопасности при организации рабочего процесса (4,56 балла).

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Кроме того, работники обращают внимание на возможность применить профессиональные знания (рост с 4,46 до 4,55 балла), благоприятный психологический климат в коллективе (4,44 балла) и стабильность компании (4,44 балла).

Телефонный опрос проведен 11 сентября 2020 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, большая часть жителей России (52%) призналась, что недовольна нынешним местом своей работы.

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