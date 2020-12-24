Воронеж, , 11:54 — REGNUM В Воронежской области за минувшие сутки подтверждено 393 новых случая заражения коронавирусом, сообщили 24 декабря в региональном оперативном штабе. Сутками ранее сообщалось о 391 случае заражения.

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Всего в Воронежской области за весь период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус получили 43 503 человека, выздоровели 41 795 пациентов — в том числе 380 выписаны за последние 24 часа.

Статистика смертности среди пациентов с коронавирусом продолжает расти. Только за последние сутки зарегистрировано 20 новых смертей. Всего же COVID-19 унёс жизни уже 1 233 воронежцев.