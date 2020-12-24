Владивосток, , 11:56 — REGNUM Во время финальной части заводских ходовых испытаний модернизированный фрегат Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ РФ «Маршал Шапошников» впервые осуществил пуск крылатой ракеты «Уран». Об этом 24 декабря сообщили в пресс-службе ТОФ.

«Сегодня с борта фрегата впервые выполнен успешный пуск противокорабельной крылатой ракеты комплекса «Уран», который корабль получил в ходе модернизации», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

При этом известно, что ремонт и модернизация фрегата «Маршал Шапошников» были проведены на базе АО «Центр судоремонта «Дальзавод» во Владивостоке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее фрегат ТОФ ВМФ России «Маршал Шапошников», прошедший глубокую модернизацию всех систем и вооружения, провёл в Японское море стрельбы из новых артиллерийских установок.

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