Магас, , 11:52 — REGNUM Порядок в Ингушетии в 2020 году помогали охранять народные дружинники. Их важную роль в содействии общества работе правоохранительных органов подчеркнули сегодня, 24 декабря, в пресс-службе МВД по региону.

Так, добровольные народные дружины только в первом полугодии 2020 года участвовали в охране общественного порядка на 89 мероприятиях с массовым пребыванием граждан. С их участием выявлено 12 административных правонарушений, связанных с нарушениями правил поведения при введении режима чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Всего в республике создано 29 народных дружин. В их составе 232 дружинника. В МВД отметили, что ведомство продолжает укреплять сотрудничество с органами власти республики и муниципалитетов в деле формирования и развития общественных объединений и народных дружин.

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