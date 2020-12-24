Афины , , 13:22 — REGNUM Влияние пандемии коронавируса на психическое здоровье людей стало главной темой брифинга греческого министерства здравоохранения, прошедшего 23 декабря в Афинах, передает AMNA.

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Значительный психический стресс влияет сейчас на всех, заявил министр здравоохранения Василис Кикилиас.

«Все эти месяцы социального, финансового и связанного с работой давления в сложных медицинских условиях создали реальность, испытывающую пределы возможностей каждого», — отметил он.

Именно поэтому правительство страны увеличило расходы на здравоохранение в части услуг по психическому здоровью и реабилитации на 62% до 58 млн евро, повысив общие расходы на здравоохранение до 2% бюджета в соответствии с руководящими принципами ВОЗ, добавил он.

Для эффективной реакции на психологические вызовы пандемии комитет экспертов министерства здравоохранения привлек к работе профессора психологии Василейоса Босикаса из Университета Аристотеля в Салониках.

Нет никаких сомнений в том, что как вспышка пандемии, так и последовавшие за ней ограничительные меры, довольно резко изменили жизнь людей, а также «перевернули всё, что мы считали определенным и безопасным», — заметила Зои Рапти, заместитель министра здравоохранения по вопросам психического здоровья.

Исследования, проведенные в Греции и за рубежом, показали, что по крайней мере у трети населения в целом развились чувства страха и депрессии в результате продолжающейся пандемии, подчеркнула Рапти.