Санкт-Петербург, , 11:53 — REGNUM Власти Ленинградской области на 62 млн рублей закупили лекарства для лечения COVID-пациентов. Эти деньги выделены из суммы в 70,5 млн рублей, перечисленной региону федеральным центром, и добавлены к тем средствам, что выделены на закупку лекарств из регионального бюджета.

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Указанные ассигнования позволили приобрести более 213 тысяч упаковок лекарств по всей номенклатуре, указанной в методических рекомендациях Министерства здравоохранения РФ по лечению COVID-19, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По словам председателя комитета по здравоохранению Сергей Вылегжанин, который отчитался на заседании правительства региона 24 декабря, уже закуплены антибиотики, противовирусные препараты, антикоагулянты, которые разрешены для использования в амбулаторном звене, жаропонижающие средства.

«На сегодняшний день почти 7952 человека такие лекарственные наборы получили», — уточнил чиновник.

Также он добавил, что регион получил дополнительное финансирование из федерального бюджета — 39 млн рублей. На эти средства в ближайшее время также будут заключены контракты на поставку лекарств по четырем видам препаратов.

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