Уфа, , 11:40 — REGNUM Бывшую заведующей аптекой Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями осудили за хищение антивирусных препаратов в Уфе. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

В суде было установлено, что 56-летняя обвиняемая с января по май 2018 года похитила антивирусные препараты, которые предназначались для профилактики и лечения ВИЧ на общую сумму 970 тысяч рублей, а для того, чтобы скрыть хищение, обвиняемая подписала ложные отчеты о движении лекарств, куда внесла ложную информацию об их расходовании. Эти лекарства обвиняемая с другими гражданами сбыли сторонним лицам.

По данному факту в отношении бывшей заведующей аптекой было возбуждено уголовное дело по признакам присвоения и подделки документов. Уголовное дело в отношении других обвиняемых было выделено в отдельное производство.

Сообщается, что свою вину подсудимая не признала. В результате суд признал ее виновной и приговорил к трем годам шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и лишением права заниматься фармацевтической деятельностью сроком на два года.

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