Москва, , 11:29 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявили 8203 случая заражения коронавирусом. Об этом 24 декабря сообщает оперативный штаб столицы.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Показатель является абсолютным рекордом за всё время эпидемии. Днём ранее в Москве исследования подтвердили 5652 случая заражения — на 2551 случай меньше.

По данным оперштаба, в Москве жизнь 504 пациентов поддерживается при помощи ИВЛ. За сутки госпитализированы с коронавирусной инфекцией 1772 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за последние сутки зафиксировали рекордное число случаев заражения коронавирусом, а также максимальное количество летальных исходов среди пациентов.