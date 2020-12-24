Ростов-на-Дону, , 11:28 — REGNUM Новые антиковидные ограничения вводятся в Ростовской области перед периодом длинных выходных. Постановление, уточняющее действующие в Ростовской области в связи с пандемией ограничения на период с 25 декабря по 14 января, подписал губернатор Василий голубев, сообщили в пресс-службе облправительства.

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Так, предприятия общественного питания, в том числе в гостиницах, не смогут работать с 10:00 до 22:00. Исключением станут точки общепита на территории вокзалов, аэропортов, автозаправочных станций или ведомственные столовые.

Проведение банкетов в ресторанах и кафе разрешено, но с ограничениями. Так, помимо требований к минимальной площади помещений на каждого гостя, от участников потребуется иметь при себе свежий, не более 72 часов, отрицательный результат теста на коронавирус. А вот проведение праздничных мероприятий (и любые массовые) работодателями категорически запрещено. Запрещено и проведение массовых сцен с участием зрителей в ходе зрелищно-массовых мероприятий, в том числе праздничных. В торговых центрах также приостановлена работа объектов развлечения, кроме кинотеатров.

С 28 декабря до 14 января в Ростовской области не будут работать аквапарки. Также осуществление образовательных программ дополнительного образования для детей разрешено только дистанционно.