Москва, , 11:27 — REGNUM Решение правительства РФ сделать 31 декабря выходным днем абсолютно правильное. Последний рабочий день в России — 31 декабря — всегда был полурабочим и не совсем полноценным деловым днем, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«В компаниях частного сектора, да и во многих государственных учреждениях в этот день вводится сокращенный график работы.

Власти приняли разумное и правильное решение, объявив со 2021 года праздничным днем 31 декабря. У людей будет намного больше времени заняться домашними делами.

Выиграет от такого решения ритейл и сектор услуг, а они как раз больше всего пострадали от пандемии коронавируса.

В России самые длинные в мире новогодние праздники. Можно было бы еще раньше перенести один выходной день с января на декабрь. Этот год стал очень сложным и для бизнеса, и для людей.

На фоне отсутствия у многих работающих граждан бонусов и премий частные компании уже подарили своим работникам еще один выходной 31 декабря. Это очень хорошая мотивация, пусть и нефинансовая», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство РФ определило 31 декабря 2021 года нерабочим днем, соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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