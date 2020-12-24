Москва, , 11:26 — REGNUM В ближайшие месяцы рост числа случаев заражения коронавирусом неизбежен. Об этом РИА Новости заявил инфекционист Евгений Тимаков.

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«Рост числа заболевших [COVID-19] все равно будет продолжаться», — сказал Тимаков.

По его словам, в ближайшие один-два месяца «никуда мы от этого не денемся».

По его словам, несмотря на рост цифр, ситуация с коронавирусом в России всё равно стабилизируется: «Повышение количества заболевших в четверг, пятницу и субботу объясняется тем, что люди обращаются после субботы-воскресенья сдавать анализы в понедельник-вторник. Соответственно, результаты этих анализов выявляются в четверг, пятницу и субботу. А в пятницу и субботу люди не сдают анализы, поэтому понедельник, вторник и среда — всегда снижение заболеваемости».

Ранее в России зафиксировали максимальное с начала пандемии коронавируса число выявленных случаев за сутки — 29 935.