Чита, , 11:25 — REGNUM В Акшинском отделе ЗАГС Забайкальского края за последние недели наблюдается «Бум Софий». Так отозвались о регистрации сразу четырёх новорожденных с таким именем сами работники отдела. Как пояснила сегодня, 24 декабря, корреспонденту ИА REGNUM специалист по связям с общественностью Департамента ЗАГС Забайкальского края Светлана Насибулина, регистрации рождений, в которых детям дали одно и то же имя, состоялись 7, 21, 23 и 24 декабря.

Все девочки родились по времени с 13.00 до 22.00 часов. Вес самой миниатюрной Софии — 3060 граммов, самой крупной — 4050. Рост новорожденных — от 50 до 55 сантиметров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в отделе ЗАГС Хилокского района зарегистрировано рождение девочки с необычным именем Айлана. А супруги Акишины из Каларского района назвали дочь славянским именем именем Даромира, что означает «дарующая мир».

В июле 2020 г. сотрудники отдела ЗАГС Чернышевского района Забайкалья рассказали, что чета Романа и Натальи Кутенковых назвали свою малышку Каталея Орхидея.

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