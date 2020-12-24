Москва, , 11:23 — REGNUM В 2020 году мошенники обманули жителей России на 150 млрд рублей, из которых 66 млрд рублей приходится на псевдобанковских сотрудников. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику BrandMonitor.

Отмечается, что на втором и третьем местах стоят фиктивные медицинские услуги и поддельные интернет-магазины.

Так, самыми дорогостоящими были разговоры с лжемедработниками, в среднем они выманивали 50 тыс. рублей с человека. Лжесотрудники банков выманивают в среднем от 15 до 27 тыс. рублей за один звонок.

Читайте также: Психолог объяснил, почему в России так резко участились мошенничества

По мнению экспертов, всплеск мошенничества связан с переходом большого числа граждан на удаленную работу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сбербанке заявили, что с начала 2020 года на телефонное мошенничество пожаловались 3,4 млн клиентов банка. Это в 30 раз больше, чем в 2017 году, и более чем в два раза выше показателей 2019 года. Так, сегодня мошенники звонят гражданам страны в среднем 100 тыс. раз в сутки.

По данным Генпрокуратуры РФ, в России за девять месяцев 2020 года количество краж, которые были совершены с банковских счетов и электронных кошельков, выросло в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Читайте также: В Банке России назвали пять примет звонка телефонного мошенника