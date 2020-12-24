Нальчик, , 11:16 — REGNUM В Кабардино-Балкарию поступило еще 16 школьных автобусов. Ключи от нового автотранспорта были переданы накануне, 23 декабря, представителям школ, сообщили в министерстве просвещения, науки и по делам молодежи региона.

По словам вице-премьера республики Марата Хубиева, автопарк региона обновлен на 85%. При этом новые автобусы не только заменили старый транспорт, но и были переданы для новых маршрутов. Так, подвоз детей в образовательные учреждения будет организован еще в шести сельских школах.

В настоящее время в Кабардино-Балкарии пользуются школьными автобусами около девяти тысяч учащихся. Самое большое количество детей подвозится в школу в Прохладненском районе — 25%.

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