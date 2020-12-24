Екатеринбург, , 11:24 — REGNUM В Екатеринбурге организовали центр компьютерной томографии на базе городской клинической больницы № 40. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в Новый год с признаками стабилизации»

Амбулаторный КТ-центр развернули временно. Пока он работает в дневном режиме, позже перейдет на круглосуточный режим функционирования.

«Как только поток пациентов будет переориентирован в другие медучреждения, амбулаторный КТ-центр в ГКБ №40 свернут», — уточнили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено более 55 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области анонсировали Год медицинского работника