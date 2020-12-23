Президент РФ Владимир Путин сегодня, 24 декабря, подведет итоги работы правительства за 2020 год и проведёт заседание возглавляемого им попечительского совета Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова.

Также в состав этого совета входят вице-премьер Татьяна Голикова, председатель совета директоров «Роснефти» Игорь Сечин, председатель Внешэкономбанка Игорь Шувалов, председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин, депутат Госдумы РФ Валентина Терешкова и ряд других персон.

Последнее заседание попечительского совета МГУ состоялось 23 января 2019 года. Тогда глава государства и участники встречи обсудили промежуточные итоги реализации программы развития вуза, дальнейшие шаги по повышению конкурентоспособности университета, а также участие учебного заведения в передовых научных исследованиях.

ИА REGNUM ведёт трансляцию об этих событях.

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