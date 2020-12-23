Особое внимание будет ульта Ильино развитию пригородных перевозок, чтобы у людей была возможность максимально комфортно добраться до необходимого населённого пункта — Михаил Мишустин.
Общий объем инвестиционной программы РЖД на три года превышает 2 триллиона рублей.
Путин 24 декабря даст развёрнутую оценку работе правительства РФ
Президент России Владимир Путин сегодня, 24 декабря, в режиме видеоконференции пообщается с правительством и даст оценку его работе. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Мы рассмотрим инвестиционную программу развития железных дорог.
В повестке стоят также поправки, которые корректируют законодательство в сфере недропользования.
Речь идёт о порталах для детей, их родителях, информационных и развлекательных страницах — Михаил Мишустин.
Мы обеспечим бесплатный доступ к социально значимым российским интернет сервисом — в рамках эксперимента, сказал Михаил Мишустин.
Важно чтобы уже в начале года люди знали, каких национальных целей развития можно ожидать, почувствовали улучшение — Мишустин.
Информируйте людей о том, что нужно сделать, чтобы получить президентские выплаты на ребёнка — Михаил Мишустин.
Свыше 13 000 000 семей с детьми уже получили новогодние президентские выплаты — Михаил Мишустин.
Глава правительства Михаил Мишустин говорит что вакцинация от коронавируса продолжится в новогодние праздники.
Началось заседание правительства России. Оно проходит в режиме видеоконференции.