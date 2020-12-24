Москва, , 11:01 — REGNUM В 2020 году АвтоВАЗ продолжил модернизацию производства автомобилей, был выпущен 30-миллионный автомобиль, а внедорожник Niva снова стал выходить под маркой Lada. Об этом сообщает 24 декабря пресс-служба компании.

Кроме того, в 2020 году вышли новые модификации автомобилей Lada. Так, в начале 2020 года АвтоВАЗ начал выпускать Lada 4×4 с новым интерьером.

Затем российское предприятие представило Lada XRAY Cross в спецсерии Instinct, оснащенной системой Яндекс.Авто. Новую версию под названием Quest получили модели Largus Cross и Granta Cross.

Также автомобили Vesta Cross, XRAY Cross и Lada 4×4 обзавелись версией Black, которая отличается черными элементами.

«Летом модель Niva cнова стала выпускаться под маркой Lada, а уже декабре было запущено серийное производство новой LADA Niva Travel», — говорится в сообщении.

Напомним, 21 декабря 2020 года АвтоВАЗ объявил о старте серийной сборки внедорожника Lada Niva Travel. Новинка появится на авторынке России в 2021 году.

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