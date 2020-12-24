Белгород, , 11:00 — REGNUM Актуальная информация о ценах на 10 основных продуктов будет ежедневно публиковаться на официальных сайтах и в пабликах в социальных сетях всех районов и городских округов Белгородской области. Соответствующее поручение дал врио губернатора Вячеслав Гладков, сообщили 24 декабря в пресс-службе правительства региона.

Ежедневный мониторинг цен на некоторые продовольственные товары, являющиеся основой потребительской корзины, будут вести департамент экономического развития региона и главы муниципалитетов. На официальных сайтах и пабликах жители должны видеть стоимость подсолнечного рафинированного масла, сахара-песка, хлеба ржаного и ржано-пшеничного, куриных яиц (10 штук), крупы гречневой-ядрицы, поваренной пищевой соли, свежих помидоров и огурцов, свинины и кур (кроме окорочков).

Поручение дано в связи с ростом цен на продукты в декабре 2020 года.