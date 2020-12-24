Уфа, , 11:00 — REGNUM 163 случая заражения коронавирусом выявлено за сутки в Башкирии. Об этом 24 декабря сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе было выявлено 17 904 случая заражения этой инфекцией, при этом справились с ней 14 060 человек, в том числе 132 человека за минувшие 24 часа.

Отмечается, что лечатся в больницах 875 пациентов с COVID-19, а 2840 человек получают лечение на дому. За минувшие сутки в республике констатирована смерть одного пациента с COVID-19, а всего в регионе скончались 129 пациентов с COVID-19.

Сообщается, что за минувшие сутки в регионе было выявлено 417 случаев внебольничной пневмонии, а 389 пациентов выздоровели.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что, согласно данным на 23 декабря, в республике было выявлено 160 случаев заражения коронавирусом.

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