Варшава, , 10:45 — REGNUM Пресс-секретарь министерства внутренних дел Польши Ивона Солтис раскрыла, что первым человеком в Польше, который пройдет вакцинацию от COVID-19, станет медсестра, работающая в больнице министерства внутренних дел в Варшаве. Вторым человеком — врач этой же больницы. Об этом передает Onet.pl.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ученые исследуют новый штамм — трансляция»

Пресс-секретарь также добавила, что в первый день вакцинации в Польше — 27 декабря — помимо медсестры и врача больницы МВД будут вакцинированы еще более 300 человек. Это медицинский персонал этого же медицинского учреждения. По словам Солтис, они будут вакцинированы в процедурных кабинетах, где они работают.

Согласно Национальной стратегии вакцинации в Польше, в первую очередь, прививки должны быть сделаны медицинским работникам и пожилым людям. Эти социальные группы находятся в наиболее опасной зоне риска. Остальные категории населения будут прививаться уже после них — в порядке записи и очереди.

Первые вакцины от COVID-19 поступят в Польшу 26 декабря, вакцинация начнется 27 декабря.