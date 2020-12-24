Москва, , 10:45 — REGNUM Образовательные ведомства всегда реагируют на жалобы касательно питания в школах. Об этом РИА Новости заявил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.

«Знаете, такая поговорка есть — на вкус и цвет товарищей нет. Поэтому то, что такое вкусно, зависит от многих факторов. Безусловно, такие жалобы есть, в каждом конкретном случае, поверьте, реально происходит разбор — почему, что именно не удовлетворило родителей», — сказал Глушко.

При этом он напомнил, что вопрос может быть и во вкусовых ощущениях детей, поскольку они и дома не всегда с удовольствием съедают домашнюю пищу.