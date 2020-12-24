Брянск, , 10:52 — REGNUM Ещё 203 случая заражения коронавирусом подтверждено в Брянской области 24 декабря, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе. Это на четыре меньше, чем за предыдущие сутки. Выписаны после выздоровления 150 человек.

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С начала пандемии в Брянской области подтвержден 21 тыс.731 случай заражения инфекцией. Завершили лечение выздоровлением 19 тыс. 098 человек.

За сутки лаборатории проверили 2784 теста, всего выполнено 354 тыс. 296 исследований на коронавирус.