Астрахань, , 10:41 — REGNUM Астраханская область присоединилась к регионам, в которых 31 декабря объявлен выходным. Соответствующее распоряжение 24 декабря подписал губернатор Игорь Бабушкин, сообщили в пресс-службе облправительства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Путин провёл заседание обновлённого Госсовета – трансляция»

«Сегодня губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин подписал распоряжение о предоставлении государственным служащим исполнительных органов власти региона выходного дня 31 декабря 2020 года. Суббота, 26 декабря, будет рабочим днём», — уточнили в пресс-службе.

Принять соответствующие решения о переносе выходного на 31 декабря в регионе рекомендовано руководителям муниципалитетов, а также остальным работодателям.

Как сообщало ИА REGNUM, вопрос об объявлении выходным 31 декабря по всей России был поднят накануне, 23 декабря, на заседании Госсовета. Предложение поддержал президент РФ Владимир Путин.