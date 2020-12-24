Москва, , 10:49 — REGNUM МЧС России может начать использовать беспилотники для того, чтобы спасать людей из высотных зданий и участвовать в тушении последних. Об этом 24 декабря сообщил журналистам на пресс-конференции, которая была посвящена 30-летию ведомства, первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.

«Мы хотим сейчас беспилотники запустить, чтобы они поднимали груз 100−150 килограммов, чтобы могли мы и тушить, и спасать людей из, допустим, тех же высотных зданий», — заявил он.

При этом сроки введения таких технологий ведомством Чуприян не уточнил.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель федерального ведомства Евгений Зиничев заявил, что подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ будут переоснащены с учётом роста угроз биологического характера.