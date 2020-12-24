Грозный, , 10:39 — REGNUM Энергетики в Чечне с 23 декабря ввели режим повышенной готовности из-за непогоды. Снегопады вызвали налипание мокрого снега на проводах и деревьях, из-за чего возникли риски нарушения электроснабжения, сообщили в пресс-службе компании «Россети Северный Кавказ».

«В Чечне 23 декабря введён режим повышенной готовности (РПГ) из-за ухудшения погоды (очень сильный снег, риски его налипания на проводах и деревьях). На круглосуточном дежурстве — 27 бригад, 117 человек производственного персонала, 372 единицы спецтехники», — говорится в сообщении.

Накануне из-за непогоды, было прервано электроснабжение Ножай-Юртовского района Чечни. Часть жителей осталась без света. Удалось возобновить подачу электроэнергии к двум часам ночи.

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