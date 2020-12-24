Москва, , 10:38 — REGNUM МЧС России за 30 лет работы спасло 2,5 млн человек, сообщил 24 декабря первый замглавы ведомства Александр Чуприян.

«За эти годы (30 лет) спасено более 2,5 млн людей. Это ведь солидный город. И в целом мы спасаем за год от 100 до 200 тыс. человек», — сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

По словам Чуприяна, самыми запоминающимися для него ЧС, в ликвидации которых участвовало ведомство, были операция по принуждению Грузии к миру в 2008 году, когда сотрудники МЧС оказывали помощь пострадавшему населению, гибель теплохода «Булгария» в 2011 году, пожар на атомном подводном крейсере «Екатеринбург» в том же году и взрыв в жилом доме в Магнитогорске в конце 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МЧС России Евгений Зиничев отметил, что российская гуманитарная миссия в Нагорном Карабахе преследует своей целью скорейшее восстановление мирной жизни в регионе.

По его словам, МЧС России входит в состав рабочих групп по оценке состояния инфраструктуры Нагорного Карабаха и его потребностей.

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