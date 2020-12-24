Екатеринбург, , 10:41 — REGNUM Свердловский губернатор Евгений Куйвашев принял решение объявить последний день 2020 года выходным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики региона.

Ранее чиновник выступал против данной меры, о чём он заявлял в социальных сетях. Однако после рекомендаций Владимира Путина губернатор решил сделать 31 декабря 2020 года выходным. А в субботу 26 декабря будет, напротив, рабочий день.

Решение актуально «для лиц, замещающих государственные должности Свердловской области и для государственных гражданских служащих». Другим органам государственной власти, органам местного самоуправления и подведомственным им учреждениям высказаны рекомендации перенести выходной день с 31 на 26 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее портал HeadHunter выявил, что лишь 28% жителей Свердловской области не будут работать 31 декабря 2020 года

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