Санкт-Петербург, , 10:38 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко решил увеличить в два раза размер региональной выплаты медикам за работу с пациентами с COVID-19 в праздничные дни. Об этом 24 декабря сообщили в пресс-службе областной администрации.

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«Это коснется как сотрудников стационарного, так и амбулаторного звена. В ближайшее время будет выпущено соответствующее постановление», — рассказали в пресс-службе.

Ранее Дрозденко сообщил, что региональные власти приняли решение сохранить до лета 2021 года региональные выплаты медработникам, которые были введены в начале пандемии, весной 2020 года.

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Отметим, с начала года на выплаты медикам региона из средств федерального бюджета было направлено 1,36 млрд рублей, из областного — 772,5 млн рублей, количество получателей выплат составило 6179 человек.

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