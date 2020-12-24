Симферополь, , 10:30 — REGNUM В Республике Крым за минувшие сутки подтверждено 355 новых случаев заражения коронавирусом, об этом сообщил на странице в социальной сети глава Крыма Сергей Аксёнов 24 декабря. Сутками ранее сообщалось о 353 новых носителях.

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«За 23 декабря на территории Республики Крым зарегистрировано 355 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 27 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 280 выявлены при обращении за медицинской помощью, 74 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа», — написал Аксёнов.

Всего в Крыму на 24 декабря подтверждено уже 22 818 случаев заражения, выздоровели 17 360 человек. За весь период коронавирус унёс жизни 451 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с ростом заболеваемости COVID-19 на территории Крыма в Ялте и Симферополе Минобороны РФ развернёт дополнительные ковидные госпитали.