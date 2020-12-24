Петропавловск-Камчатский, , 10:29 — REGNUM На Камчатке на протяжении нескольких дней выявляют порядка 80 новых случаев заражения коронавирусом. Так за последние 24 часа инфицирование лабораторно подтвердилось у 80 человек, сутками ранее — у 77, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в Новый год с признаками стабилизации»

Читайте также: На Сахалине началась массовая вакцинация от коронавируса

Всего с начала пандемии в крае зарегистрировано 9563 носителя коронавируса.

За последние сутки с выздоровлением выписаны ещё 69 человек, за всё время с болезнью успешно справились 8365 жителей края. В госпитали для лечения COVID-19 поступили ещё 63 пациента. Всего в стационарах края находятся 659 носителей коронавируса. Пневмонией на фоне COVID-19 болеют 455 пациентов.

На Камчатке создано 740 коек в госпиталях для лечения COVID-19, из них свободными остаётся 81.

За весь период пандемии в крае провели более 247 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалин поступила крупная партия препарата «Спутник V». Медики приступили к массовой вакцинации от коронавируса населения области.