Скопье, , 12:55 — REGNUM Македонское социологическое агентство Brima Gallup 23 декабря опубликовало результаты опроса, согласно которым жители страны верят в то, что следующий год будет лучше предыдущего, однако экономическая ситуация ухудшится.

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Только четверть (26%) опрошенных считает, что 2021 год будет ещё хуже, чем 2020-й. При этом 22% не ждут никаких изменений. 52% опрошенных ожидают в новом году ухудшения экономической ситуации, 28% сохраняют надежду на лучшее.

29% опрошенных заявили, что чувствуют себя счастливыми, 38% заявили, что не могут назвать себя ни счастливыми, ни несчастными и еще 32% назвали себя несчастными.

В опросе приняли участие всего 38 тысяч человек.

Напомним, в текущем году и без того высокий уровень безработицы в стране вырос, туристическая отрасль и ресторанный бизнес из-за ограничительных антикоронавирусных мер находятся в кризисе.

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