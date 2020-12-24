Брянск, , 10:34 — REGNUM Открытки-шары с мечтами детей, которые должны были украшать кремлёвскую «Ёлку желаний», развесили на новогоднем дереве в фойе Хрустального зала правительства Брянской области. Письма к Деду Морозу прочитали руководители региона, сообщает пресс-служба областного правительства.

Главную ёлку всероссийской акции наряжают в Кремле перед заседанием Госсовета РФ под председательством президента Владимира Путина. Губернаторы читают письма и исполняют желания детей. Из-за пандемии коронавируса совещание прошло 23 декабря в режиме видеоконференцсвязи, а открытки-шары украсили новогоднее дерево в правительстве Брянской области. Письма воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних города Брянска прочитали глава региона Александр Богомаз, председатель Брянской областной думы Валентин Суббот и начальник Главного управления МЧС России по региону Вадим Уваркин.

«Наступило время исполнения желаний и, конечно же, Дед Мороз обязательно передаст подарки от меня ребятам, но больше всего я желаю им обрести настоящую семью и продолжать верить в чудо! Оно обязательно произойдёт, и у каждого ребенка исполнится хотя бы одно новогоднее желание!» — написал на своей странице в социальной сети губернатор.

Как сообщало, ранее Александр Богомаз прочитал письмо Деду Морозу с «Ёлки желаний», установленной в региональном отделении партии «Единая Россия».

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