Тирана, , 11:36 — REGNUM 23 декабря посольство Швейцарии в рамках проекта «Здоровье — всем» завершило передачу 58 передвижных кислородных концентраторов в 21 больничный пункт Албании — в Тиране, Фиере и Дибре.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, оборудование будет применяться не только для лечения пациентов с COVID-19, но и для лечения неинфекционных заболеваний. Запрос на предоставление кислородных концентраторов поступил из медицинских учреждений, страдавших от резкой нехватки медицинского кислорода.

Большая часть аппаратов — 40 штук — были переданы в Тирану, именно там сейчас проживает половина выявленных активных носителей коронавируса в стране.

Ранее в рамках проекта «Здоровье — всем» в Албанию поступило защитное оборудование — маски, перчатки, антисептик — и приборы — термосканеры и оксиметры.

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