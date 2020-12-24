Тегеран, , 11:18 — REGNUM Министр здравоохранения Ирана Саид Намаки заявил, что новый штамм коронавирусной инфекции, быстро распространяющийся в Соединенном Королевстве, не был обнаружен в Иране, а пассажиры рейсов из Великобритании будут находиться на карантине в течение двух недель. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Выступая в кулуарах заседания кабинета министров, Намаки заявил, что Великобритания объявила о мутации вируса с двухмесячной задержкой, подчеркнув, что после получения этой информации Иран прекратил полеты в Великобританию и из нее.

Намаки подчеркнул, что пассажиры, въезжающие в Иран из Великобритании за последние три недели, были один за другим обследованы, при этом никаких случаев заражения не было обнаружено.

Ранее заместитель министра здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи заявил, что страна прекратила осуществлять прямые рейсы в Великобританию, чтобы предотвратить распространение нового штамма.

Харирчи сообщил, что ряд стран, включая европейские государства, запретили прямые и косвенные полеты в Великобританию и из нее, чтобы предотвратить распространение «британского вируса» в мире.