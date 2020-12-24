Тегеран, , 11:36 — REGNUM В Иране за сутки погибло 153 человека в результате заражения коронавирусной инфекцией (COVID-19), в связи с чем общее число смертей достигло 54 156, заявила пресс-секретарь министерства здравоохранения Сима Садат Лари. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 23 декабря.

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«За последние 24 часа было обнаружено около 6261 нового случая заражения COVID-19, при этом 1075 человек госпитализированы», — отметила она.

Садат Лари подчеркнула, что 914 194 пациента из общего числа 1 177 004 заразившихся уже выздоровели или были выписаны из больниц. «Еще около 5419 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — сообщила пресс-секретарь.

Она также подчеркнула, что на данный момент в Иране было проведено 7 201 567 обследований на выявление случаев заражения.