Урупский район, Карачаево-Черкесия, , 10:13 — REGNUM В Карачаево-Черкесии пойдут под суд трое сотрудников МВД. Им инкриминируют превышение должностных полномочий и нарушение неприкосновенности жилища, сообщили 24 декабря в пресс-службе прокуратуры по региону.

Установлено, что вечером 11 февраля 2020 года стражи порядка незаконно ворвались в домовладение жителя поселка Медногорский Урупского района. Мужчина был избит полицейскими, в результате чего «получил телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью».

В отношении сотрудников отдела МВД России «Зеленчукский» возбудили уголовное дело. В настоящее время оно расследовано и направлено в Урупский районный суд для вынесения приговора.

Читайте также: Полицейских из Карачаево-Черкесии посадили за избиение фермера

Напомним, в марте 2020 года двоим полицейским из Карачаево-Черкесии дали пять и шесть лет лишения свободы в колонии строгого режима за избиение фермера.