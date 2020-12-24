Тегеран, , 11:38 — REGNUM По словам директора департамента по связям с общественностью иранской авиакомпании Iran Air Хоссейна Джахани, национальный авиаперевозчик возобновил прямые рейсы между Тегераном и Анкарой после длительного перерыва в несколько месяцев в связи с ослаблением ограничений. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Рейсы авиакомпании Iran Air по многим мировым направлениям, включая Стамбул и Анкару, были отменены в феврале одновременно с началом глобального распространения коронавирусной инфекции.

Прямые рейсы между Тегераном и Стамбулом возобновились через три месяца, однако авиакомпания Iran Air ждала разрешения официальных лиц Ирана и Турции возобновить полеты между Тегераном и Анкарой.

«Наконец, иранский флагманский перевозчик получил необходимые разрешения на возобновление полетов между двумя столицами, и первый рейс вылетел из тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни в Анкару 23 декабря утром», — сообщил Джахани.