Москва, , 10:11 — REGNUM Регионы Дальнего Востока получат дополнительное финансирование на развитие социальной инфраструктуры, сообщает 24 декабря официальный сайт правительства России.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Согласно документу, из федерального бюджета на эти цели будет направлено 1,79 млрд рублей, из которых 1,27 млрд рублей поступят в 2021 году, а остальная часть средств — в 2022 году.

Финансирование направят на строительство противотуберкулёзного диспансера в Хабаровске, онкологического центра в Комсомольске-на-Амуре, современной районной больницы в Елизово (Камчатский край).

Кроме того, в планах — завершение строительства ряда спортивных объектов. Например, центров гимнастики и спортивной акробатики, а также игровых видов спорта в Комсомольске-на-Амуре. Также поддержку получат проекты социального культурного центра в посёлке Токи Хабаровского края и создание нескольких образовательных центров в Приморье.

Как сообщало ИА REGNUM, на модернизацию социальной инфраструктуры трёх регионов Дальнего Востока правительство РФ направит 2 млрд рублей.

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