Нижний Новгород, , 11:57 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 24 декабря исследования на наличие коронавируса провели в отношении 1 876 791 человека. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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В среднем за неделю охват тестированием составил 358,1 теста на 100 тыс. населения. Показатель продолжает превышать требования, установленные Роспотребнадзором, в то же время, по сравнению с объёмом проводимых исследований в ноябре охват тестированием значительно снизился.

За минувшие сутки обследованы на коронавирус 9388 нижегородцев, накануне тесты сдали 7019 жителей региона. В ноябре максимальное количество тестов за сутки превышало 18 тыс. исследований.

Отметим, по данным Росстата на 1 января текущего года, население Нижегородской области составляет около 3,202 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки 17 жителей Нижегородской области скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 13 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в регионе. Общее число жертв COVID-19 в области увеличилось до 1533 человек.