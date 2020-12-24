Сан-Хосе, , 10:07 — REGNUM На территории Коста-Рики 24 декабря 2020 года стартует вакцинация от COVID-19. Первыми вакцину получат двое пожилых людей в одном из домов престарелых, а также двое врачей, работающих в ковидных госпиталях.

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Накануне вечером делегация страны, состоящая из президента Карлоса Альварадо, главы МИД Родольфо Солано, министра здравоохранения Даниэля Саласа и министра общественной безопасности Майкла Сото, получила партию вакцины Pfizer-BioNTech в международном аэропорту им. Хуана Сантамарии в Сан-Хосе.

Всего в страну было доставлено 9750 доз препарата, что позволяет привить 4875 человек, поскольку вакцина состоит из двух доз.