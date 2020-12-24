Абакан, , 10:07 — REGNUM По состоянию на 24 декабря в Хакасии коронавирус выявлен у 16 378 человек, в том числе за прошедшие сутки в регионе подтверждено 178 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

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За сутки в Хакасии выздоровел 231 человек, за всё время — 13 132. В стационарах находятся 638 пациентов с коронавирусом, в том числе 45 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря в Хакасии было подтверждено 180 случаев заражения коронавирусом, выздоровели за сутки 178 человек.

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