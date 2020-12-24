Вашингтон, , 10:07 — REGNUM Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) уклонилось от ответа на вопрос о том, будет ли ведомство выступать за отмену санкций, введённых Вашингтоном в отношении ЦНИИмаш и центра «Прогресс». При этом в NASA заверили, что намерены поддерживать сотрудничество с Россией, «особенно ту деятельность, которая связана с обеспечением работы Международной космической станции (МКС)». Об этом говорится в ответе NASA на запрос ТАСС на фоне заявления главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о санкциях США.

Читайте также: Рогозин назвал незаконными новые американские санкции

В управлении также подчеркнули, что одновременно управление поддерживает все решения США по обеспечению условий для пресечения возможности использования другими странами американских технологий в военных целях.

«NASA поддерживает все американские усилия, призванные гарантировать, что технологии США не перенаправляются [в других странах] для несанкционированного применения в военных целях», — заявили в пресс-службе космического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США ввели санкции против Ракетно-космического центра «Прогресс» и головного научного института госкорпорации ЦНИИмаш. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал новые санкции незаконными, как и все прежние ограничения, вводимые против российских физических и юридических лиц. По его словам, Вашингтон произвольно отнёсся к «конечным военным пользователям» компании, «которые таковыми не являлись и не являются».

Рогозин добавил, что уже направил письмо руководителю NASA Джеймсу Брайденстайну, а также планирует послать запрос в минторг США. Глава Роскосмоса предупредил, что эти санкции создадут дополнительные препятствия в российско-американском сотрудничестве, в том числе по МКС.