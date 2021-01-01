Москва, , 01:02 — REGNUM Во всех многофункциональных центрах государственных услуг (МФЦ) России в течение всего 2021 года будут транслировать видеоролики о правилах здорового питания, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Аннибале Карраччи. Обед

Гражданам расскажут, как правильно выбирать качественные и безопасные продукты питания, такое режим питания, сколько калорий должно приходиться на день и т. д.

В ведомстве надеются, что в ходе реализации проекта видео о правилах здорового питания посмотрят более 30 млн человек в 80 субъектах РФ.

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